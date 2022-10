Die Deutsche Glasfaser verlängert die Frist ihrer Nachfragebündelung zum Glasfaserausbau in Mutterstadt. Bis zum 16. Dezember haben Bürger Zeit, einen Vertrag über schnelles Internet mit dem Anbieter abzuschließen. Voraussetzung dafür, dass im Ort Glasfaserkabel verlegt werden, ist eine Vertragsquote von 33 Prozent. Zum 21. Oktober hatten 21 Prozent der potenziellen Kunden einen Vertrag mit dem Anbieter abgeschlossen. „Mutterstadt ist ein wichtiges Ausbaugebiet für uns“, begründet Projektleiter Roland Kirsch die Fristverlängerung. Am Servicepunkt in der Ludwigshafener Straße 28 berät die Deutsche Glasfaser über das Projekt. Termine können telefonisch unter 02861 8133-410 vereinbart werden.