An einem Traktor angebrachte technische Geräte hat ein Unbekannter laut Polizei in der Nacht auf Freitag in Dudenhofen gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs. Der Täter hatte sich Zutritt zu einer Lagerhalle verschafft. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei weist die Bevölkerung, insbesondere die Landwirte, darauf hin, ihre Lagerhallen und sonstigen Lagerräume immer zu verschließen.