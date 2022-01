Am Samstagabend ist ein 48-Jähriger mit seinem Auto auf einen ordnungsgemäß geparkten Wagen in der Dudenhofener Schillerstraße aufgefahren und hat diesen dabei rund 50 Meter nach vorne geschoben. Laut Polizei zeigte sich bei der Unfallaufnahme schnell der Grund für den Zusammenstoß: Der Mann wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,58 Promille auf. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 10.000 Euro. Dem alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.