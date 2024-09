Die Gemeindewerke haben im vergangenen Jahr einen Gewinn von über 920.000 Euro gemacht. Das ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekannt gegeben worden.

Das Gremium stimmte zu, dass 200.000 Euro davon in die Gewinnrücklagen der Werke gesteckt werden und nach Abzug des Betrags, der den Stadtwerken Frankenthal als Gesellschafter zusteht, 525.000 Euro in den Gemeindehaushalt fließen. Nach Angaben der Wirtschaftsprüfer liegt der Jahresgewinn deutlich über dem Ertrag des Vorjahres und über dem, was im Wirtschaftsplan erwartet worden war. Im Prüfbericht heißt es bezüglich der Einkaufspreise für Strom und Gas: „Auch wenn sich die Börsenpreise im Vergleich zum Vorjahr etwas beruhigt haben, bleibt die Preisentwicklung am Energiemarkt ein dominantes Thema und birgt im Vergleich zu den Vorjahren ein deutlich höheres Risiko.“ Die bislang weitgehend defizitäre Wärmesparte müsse weiter gut beobachtet werden. Damit ist das Blockheizkraftwerk am Rathaus gemeint.

Wenn Deutschland bis 2045 klimaneutral sein soll, müssten die Gemeindewerke ihr bisheriges Gasgeschäftsmodell mittelfristig hinter sich lassen, meinen die Prüfer. Benötigt werde die Transformation hin zu Erzeugung, Verteilung und Vertrieb neuer Gase, wie Biogas und Wasserstoff. Aufgrund von Einsparmaßnahmen und dem Zubau von Photovoltaikanlagen in großem Umfang müssen sich die Werke auf einen weiteren Rückgang beim Absatz von Strom und Gas einstellen. Die Geschäftsführung sieht derzeit jedoch keine existenzbedrohenden Risiken für die Gemeindewerke. Dem stimmt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach zu.