Der Förderverein der Gemeindebücherei in Bobenheim-Roxheim hat mit dem Beginn der Sommerferien eine Recycling-Aktion ins Leben gerufen. Die Helfer nehmen wiederverwertbaren Müll entgegen.

Anlass dafür ist einer Mitteilung des Vereins zufolge der Erdüberlastungstag, der den Zeitpunkt im Jahr markiert, an dem die menschliche Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen das Angebot und die Kapazität der Erde überschritten hat, und der in diesem Jahr auf den 1. August fällt. Im Zuge der dazu passenden Recycling-Aktion will die Gemeindebücherei Sammelbehälter für einen guten Zweck bereitstellen.

Unter dem Titel „Briefmarken für Bethel“ werden benutzte Briefmarken jeder Art gesammelt, die in einem inklusiven Betrieb wieder hergerichtet und an Sammler verkauft werden. Vergleichbare Behälter gibt es auch für Brillen, Hörgeräte, alte Handys, Kronkorken, Schnuller sowie Babyflaschen und -becher. Die Gegenstände werden der Mitteilung zufolge wiederverwertet, oder ihr Erlös kommt einem guten Zweck zugute. Größere Mengen können allerdings nicht angenommen werden, warnt Vereinsvorsitzende Helga Guthmann. Gleich in den ersten Tagen seien große Behältnisse mit Kronkorken abgegeben worden, das sei zu viel für die Bücherei.

Der Erdüberlastungstag ist eine jährliche Kampagne der im Jahr 2003 gegründeten Nonprofit-Organisation Global Footprint Network. Vor 20 Jahren fiel der Erdüberlastungstag auf den 1. September.