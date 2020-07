Für die neuen Sozialwohnungen im Südring in Bobenheim-Roxheim können sich Interessenten nach Angaben der Gemeindeverwaltung ab dem 10. Juli bewerben. 20 der 24 Wohneinheiten werden staatlich gefördert und zum Mietpreis von 5,10 Euro pro Quadratmeter an Menschen mit geringem Einkommen vergeben.

Wer zur Zielgruppe zählt, ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben. Ein Wohnberechtigungsschein ist zwingend erforderlich. Der Gemeinderat hat darüber hinaus fünf Vorrangkriterien festgelegt. Demnach haben Behinderte, Senioren ab 65, Alleinerziehende, junge Familien und Ortsansässige bessere Aussichten, eine der Wohnungen zu bekommen.

Die erstgenannten Kriterien werden jeweils mit einem Zusatzpunkt bewertet, die Ortsansässigkeit mit zwei Punkten. Das hatte Michael Voll von der CDU-Fraktion vorgeschlagen. Die Gemeinde will das Vergabeverfahren so transparent wie möglich gestalten, deshalb werden auch innerhalb dieses groben Kriterienkatalogs noch Feinheiten berücksichtigt. Soll heißen: je höher der Grad der Behinderung oder die Anzahl der Kinder, desto größer die Chancen für die Bewerber. „Bei mehreren Bewerbern mit gleichen Voraussetzungen entscheidet das Los“, heißt es im Beschluss des Gemeinderats.

Das Gebäude am Globus-Kreisel wird laut Verwaltung voraussichtlich zum Jahresende bezugsfertig sein. Bewerbungen nimmt Heike Thudium im Rathaus entgegen: in Zimmer 210, unter Telefon 06239 939-1210 oder per E-Mail an heike.thudium@bobenheim-roxheim.de.