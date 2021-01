Ein 75 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen um 8.10 Uhr in der Ludwigstraße in Waldsee gegen einen geparkten Bagger gefahren. Darüber informierte die Polizei am Dienstag. Als Grund gibt sie eine kurze Unaufmerksamkeit des Autofahrers an. Der Bagger blieb unbeschädigt, an dem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Der 75-Jährige wurde nicht verletzt.