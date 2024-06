Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz des Wasgau-Markts in Waldsee gegen ein Auto uriniert und ist anschließend noch ausfallend gegenüber einer 48-Jährigen geworden. Wie die Polizei berichtet, pinkelte der bislang unbekannte Täter gegen 15 Uhr an den Kofferraum des Fahrzeugs. Als die Besitzerin den Mann ansprach, beleidigte dieser die Frau und stieg in ein Auto ein. Vor Eintreffen der Polizei hatte der Täter sich bereits in unbekannte Richtung entfernt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.