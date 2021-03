Wegen Weichenarbeiten durch die DB Netz AG in Schifferstadt verkehren in den Nächten von Montag, 15. März, bis Donnerstag, 18. März, mehrere Züge der Linien S 1, S 2 und S 4 sowie ein Zug der Linie RE 1 zwischen den Hauptbahnhöfen Mannheim und Neustadt beziehungsweise Speyer nach geändertem Fahrplan. Betroffen ist laut Bahn die Zeit zwischen 21 Uhr und 1.30 Uhr. Mehrere Bahnen der Linien S 1 und S 2 sowie der RE 4126 (Ankunft Mannheim 23.30 Uhr) werden umgeleitet und halten nicht in Schifferstadt, weitere Bahnen auch nicht in Limburgerhof. Einige Züge der Linie S 4 entfallen zwischen Speyer und Schifferstadt beziehungsweise Ludwigshafen-Rheingönheim. Ersatzweise verkehren Busse zwischen Germersheim/Speyer Hauptbahnhof und Böhl-Iggelheim. Die Bahn weist darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Es könne zu längeren Reisezeiten kommen. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen sei nicht möglich. Infos online unter https://bauinfos.deutschebahn.com/rheinland-pfalz und an den Stationen.