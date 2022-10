18 Gasflaschen haben unbekannte Täter in Mutterstadt gestohlen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurden die Gasflaschen am Freitagmorgen zwischen 1.20 Uhr und 2.20 Uhr von einem umzäunten und abgeschlossenen Areal im Außenbereich einer Tankstelle in der Speyerer Straße entwendet. Die Täter flüchteten mit einem weißen Kombi. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum weißen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp in Verbindung zu setzen.