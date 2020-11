Christian Schultz wird in der kommenden Spielzeit Sportdirektor des Fußball-Oberligisten FV Dudenhofen bleiben. Kurz nach der Vertragsverlängerung mit FVD-Trainer Steffen Litzel hat der Verein damit auf einer weiteren Position für Klarheit bis mindestens zum 30. Juni 2022 gesorgt. Der 45-Jährige war bis zum Sommer 17 Jahre lang selbst Trainer in Dudenhofen gewesen und hatte den Verein zweimal in die Oberliga geführt. Seit dieser Saison bekleidet Schultz das Amt des Sportdirektors des FV Dudenhofen. tiko