Michael Schnell macht ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Pfarrei Heiliger Christophorus in Waldsee. Danach will der 21-Jährige Theologie studieren. Pfarrer werden will er nicht – zumindest so lange die Kirche nicht einiges ändert.

Michael Schnell ist einer, der sich engagieren möchte, einer der immer unterwegs ist und dem es nie langweilig wird. Eigentlich ist es eher ein Freiwilliges Soziales Halbes Jahr, das er derzeit