Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Weltkriege, Corona, Mitgliederschwund – trotz Krisen steht der MGV 1873 Frohsinn Mutterstadt auch 150 Jahre nach seiner Gründung mit zwei aktiven Chören immer noch gut da. Das soll gefeiert werden. Der 284 Mitglieder starke Verein startet mit prima Voraussetzungen ins Jubiläumsjahr.

„Wir sind froh, dass unsere Vorfahren die Strukturen so gelegt haben, dass wir einen Blick in die Zukunft wagen dürfen.“ In den Worten von Gerold Magin stecken Dankbarkeit und Anerkennung