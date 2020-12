[aktualisiert 11.56 Uhr] Auf einer Fläche von 3,25 Hektar erweitert das Fußgönheimer Logistik-Unternehmen, die Frigo-Trans GmbH, seine Lagerkapazitäten im Mutterstadter Gewerbegebiet und investiert nach eigenen Angaben mehrere Millionen Euro. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, entstehen auf dem Grundstück zwei verbundene Lagerhallen-Einheiten mit je etwa 9.800 Quadratmetern Fläche. Das bedeute Platz für 32.500 Paletten mit Gütern, die im Temperaturbereich von 15° bis 25 °C gelagert beziehungsweise umgeschlagen werden. Über die 19 Laderampensysteme werden die Waren ein- und ausgelagert sowie für den Transport auf Lkw verladen. Mit dem neuen Standort in Mutterstadt expandiert das Unternehmen nach nur knapp sechs Jahren, nachdem es Anfang 2015 seinen Hauptsitz in Fußgönheim neu errichtet hat. Dort stehen der Firma etwa 32.500 Quadratmeter Lagerfläche zur Verfügung. Derzeit beschäftigt Frigo-Trans laut Auskunft einer Unternehmenssprecherin 128 Mitarbeiter, mit der Expansion soll die Anzahl an beiden Standorten im kommenden Jahr um bis zu 40 Mitarbeiter aufgestockt werden. Frigo-Trans ist nach eigenen Angaben ein für die pharmazeutische Industrie spezialisiertes Pharmalogistik-Unternehmen. Ein Vorteil für den Standort in Mutterstadt sei unter anderem die günstige Verkehrsanbindung an die Autobahnen 61 und 65 sowie zur Bundesstraße 9. Das Logistik-Zentrum soll voraussichtlich Ende September 2021 in Betrieb genommen werden.