Der Rhein-Pfalz-Kreis möchte ab Mitte Mai die Freibadsaison in seinen Kreisbädern einläuten. Sorgen bereitet den Verantwortlichen allerdings fehlendes Personal. Das führt zu verkürzten Öffnungszeiten.

Im Aquabella in Mutterstadt soll der Freibadbereich am Montag, 15. Mai, öffnen, im Heidespaß in Maxdorf eine Woche später, am 22. Mai, und im Kreisbad in Schifferstadt am Samstag, 27. Mai. „Wir reagieren aber auf die Wetterverhältnisse und verschieben die Öffnungstermine gegebenenfalls geringfügig nach hinten, falls das Wetter nicht mitspielen sollte“, sagt Simone Riedel, Bäderverantwortliche bei der Kreisverwaltung. Der Rhein-Pfalz-Kreis betreibt vier Schwimmbäder: die Kombibäder in Mutterstadt, Maxdorf und Schifferstadt sowie das Hallenbad in Römerberg, das zwar keinen Freibadbereich, aber eine Liegewiese hat.

Alle Kombibäder haben ein 25 Meter langes Sportbecken, ein Lehrschwimmbecken sowie ein Kinderplanschbecken. Die Außenschwimmbecken in Mutterstadt und in Maxdorf verfügen zusätzlich über eine Sprudelliege, Massagedüsen und Schwanenhälse. Als weitere Attraktion nennt Simone Riedel die große Außenrutsche im Kreisbad in Schifferstadt sowie die 62 Meter lange Riesenrutsche im Aquabella in Mutterstadt. Letztgenanntes Kreisbad wurde im vergangenen Jahr am häufigsten besucht: In der Freibadsaison von Mai bis einschließlich September kamen laut der Bäderverantwortlichen rund 64.000 Menschen, im Heidespaß in Maxdorf wurden etwa 37.000 Badegäste gezählt und in Schifferstadt zirka 29.000.

Das Aquabella in Mutterstadt ist das älteste Kreisbad, danach folgen die Kreisbäder Schifferstadt, Römerberg sowie Maxdorf. Die Bäder wurden laut Riedel in den 1970er-Jahren gebaut. Eine Grundsanierung fand in allen Bädern statt, zuletzt im Hallenbad in Römerberg in den Jahren 2017/2018.

Preise bleiben gleich, Wasser wieder wärmer

Mit Blick auf die diesjährige Freibadsaison sagt Simone Riedel, dass die Eintrittspreise gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht wurden und das Wasser in den Becken wieder so warm ist wie vor der Gasmangel-Lage. „Die Wassertemperatur beträgt im Freibad 24 Grad, im Hallenbadbereich sind es im Sportbecken 28 Grad und im Lehrschwimmbecken 31 Grad“, konkretisiert Riedel.

Für die Badegäste ist somit fast alles wieder beim Alten. Ein Problem gibt es allerdings: Dem Rhein-Pfalz-Kreis fehlt – wie deutschlandweit – Personal für seine Bäder und das wird zu Einschränkungen für die Badegäste führen. Laut Simone Riedel sind in den vier Kreisbädern insgesamt rund 50 Mitarbeitende in unterschiedlichen Bereichen beschäftigt. „Wir werden versuchen, Personalengpässe wie in der Vergangenheit durch Aushilfskräfte aufzufangen. Es kann aber auch, insbesondere bei kurzfristigen Personalausfällen, zu Einschränkungen bei den Öffnungszeiten kommen“, kündigt die Bäderverantwortliche an.

Fest steht deswegen bereits jetzt, dass das Heidespaß in Maxdorf in der Freibadsaison montags bis freitags schon um 18 Uhr schließen muss. In Mutterstadt müssen die Badegäste das Bad montags- und dienstagabends früher verlassen, sonntags öffnet es eine Stunde später. Im Kreisbad in Schifferstadt werden die Öffnungszeiten laut Riedel ab Ende Mai, über die Woche verteilt, um insgesamt vier Stunden verkürzt. Zudem weist die Bäderverantwortliche darauf hin, dass es in dieser Saison in Schifferstadt zu Beeinträchtigungen durch Lärm beziehungsweise beim Parken kommen kann, weil das Kreisbad und weitere umliegende öffentliche Gebäude an eine zentrale, regenerative Wärme- und Stromversorgung in dem Quartier angeschlossen werden.

Über weitere Änderungen der Öffnungszeiten will die Kreisverwaltung auf ihrer Internetseite informieren. Simone Riedel hofft, dass sich noch Aushilfen für die Bäder und Bewerber für eine offene Stelle im Kreisbad in Maxdorf finden. Dort wird ein Fachangestellter für Bäderbetriebe gesucht. In Zukunft möchte der Kreis nach Angaben seiner Bäderverantwortlichen verstärkt an Schulen für diesen Beruf werben und hofft somit auf den erforderlichen Nachwuchs.

Kontakt

Aktuelle Informationen, Öffnungszeiten und Eintrittspreise gibt es im Internet unter www.rhein-pfalz-kreis.de.