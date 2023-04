Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde Rheinauen hat am Sonntag in der Sommerfesthalle in Otterstadt zahlreiche Mitglieder für jahrelangen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. Eine Würdigung wurde auch Ehrenamtlern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aus Neuhofen zuteil, die von ihrem Einsatz im Flutkatastrophengebiet in der Eifel berichteten.

Roland Tremmel aus Otterstadt ist seit 45 Jahren bei der Feuerwehr und war damit das langjährigste Mitglied, das geehrt wurde. Der 64-Jährige entschied sich als junger Mann für die Wehr, weil