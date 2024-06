Mit den Außenspiegeln aneinander geprallt sind ein Personenwagen und ein Feuerwehrauto, die sich am Donnerstag gegen 14.35 Uhr auf der Landstraße 454 zwischen Fußgönheim und Schauernheim begegnet sind. Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer des Pkw weiter, „ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen“. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.