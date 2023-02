Vom Brand bis zum Verkehrsunfall: Das ganze Jahr über steht die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim bereit, Mitmenschen zu Hilfe zu eilen. Ein besonderer Abend gehört hingegen ganz ihr.

291 Einsätze haben die Rettungskräfte der vier Wehren in Dannstadt-Schauernheim, Hochdorf-Assenheim, Gronau und Rödersheim vergangenes Jahr gemeistert, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Das Einsatzspektrum habe neben dem Löschen schwere Verkehrsunfälle, aber auch das Begleiten des Martinsumzugs sowie das Absichern der Kerwen umfasst. Um den Herausforderungen gewachsen zu sein, habe jeder der 98 Feuerwehrleute anspruchsvolle Schulungen und Prüfungen absolviert und an durchschnittlich 50 Abenden pro Jahr Übungsdienste geleistet. So kämen die Retter auf jährlich 20.000 bis 30.000 Stunden ihrer Freizeit, die sie opfern. Denn mit Ausnahme von Gerätewart Marko Hörner machen sie das alle ehrenamtlich.

Wehrleiter Christopher Diehl dankte beim Kameradschaftsabend in der Halle des TV Rödersheim denn auch den Familien, ohne deren Verständnis und Unterstützung es nicht gehe. Bürgermeister Stefan Veth (CDU) hob den Einsatz der Jugendwarte hervor, „ohne deren Arbeit wir buchstäblich alt aussehen würden“. In den Jugendfeuerwehren sind ihm zufolge momentan 53 Jugendliche aktiv. Dazu passte, dass er zehn neue Retter verpflichtete. Außerdem beförderte er, wie an diesem besonderen Abend üblich, verdiente Feuerwehrleute.