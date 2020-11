Weil in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie vieles anders ist und Kinder auf ihre gewohnten Bräuche verzichten müssen, hat sich die Feuerwehr Waldsee etwas ausgedacht: Sie will den Jüngsten eine Freude bereiten und füllt zum Nikolaustag deren Stiefel.

Wegen der Pandemie habe es dieses Jahr kein Feuerwehrfest und keine Rundfahrten gegeben, und aktuell sei aufgrund des Teil-Lockdowns erneut vieles wieder nicht möglich, sagt Nico Hartmann, der bei der Feuerwehr als Zugführer aktiv ist. Im Führungsteam der Waldseer Wehr habe man sich deshalb Gedanken gemacht, wie man den Kindern eine Freude bereiten kann. Weil vonseiten der Pfarr- und der Ortsgemeinde zum Martinstag bereits etwas geplant war, „sind wir dann irgendwie auf Nikolaus gekommen“, sagt Hartmann.

Ihm zufolge werden am späten Vorabend und in der Nacht zum Nikolaustag verschiedene Trupps der Feuerwehr – unter Einhaltung der Corona-Regeln – durch den Ort laufen und heimlich, still und leise den Job des Nikolauses übernehmen. „Wir wollen uns gar nicht als Feuerwehr zu erkennen geben, sondern es soll eine Überraschung sein“, sagt Hartmann. An der Aktion werden zehn bis 15 Wehrleute beteiligt sein. Sie füllen die Stiefel mit klassischen Nikolaus-Gaben und einem kleinen Geschenk mit Feuerwehr-Bezug. Die Aktion finanziere die Wehr aus der Mannschaftskasse, sagt Hartmann.

Er und seine Kameraden sind überwältigt von der Resonanz. Nachdem die Feuerwehr die Aktion auf ihrer Facebook-Seite angekündigt hatte, teilten den Beitrag innerhalb von kurzer Zeit mehr als 300 Menschen und versahen ihn mit einem Like. Der Zuspruch tue unheimlich gut, sagt Hartmann, der sich nun gemeinsam mit seinen Kameraden darauf freut, Waldseer Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

