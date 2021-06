Auch in diesem Jahr bietet die Ortsgemeinde Waldsee wieder in allen sechs Wochen eine Ferienbetreuung auf dem Gelände der Hermann-Gmeiner-Schule für Kinder bis zur fünften Klasse an. Aufgrund der pandemischen Situation soll das Angebot weitestgehend im Freien stattfinden. Da der Seniorenbeirat aufgrund der Pandemie auch in diesem Jahr kein Mittagessen vor Ort kochen kann, wurde die örtliche Gastronomie eingebunden. Kerstin Zeun, die Leiterin der betreuenden Grundschule, hat ein buntes Programm zusammengestellt, an dem sich unter anderen viele örtliche Vereine, die Feuerwehr, das Kreisbad Schifferstadt, verschiedene Gewerbetreibende, das Heimatmuseum und externe Anbieter beteiligen. Die ersten beiden Ferienwochen sind schon ausgebucht, in den Wochen drei bis sechs sind noch Plätze frei.