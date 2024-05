Die FDP Maxdorf und die FWG Fußgönheim treten wieder mit einer gemeinsamen Liste bei der Kommunalwahl am 9. Juni an und kämpfen um Stimmen für den Einzug in den Verbandsgemeinderat. An der Spitze der Liste gibt es bekannte Gesichter.

Michael Schimbeno (FDP) und Jochen Schubert (FWG) sind die Doppelspitze, mit der die FDP Maxdorf bei der Kommunalwahl am 9. Juni für den Verbandsgemeinderat über eine gemeinsame Liste FDP Maxdorf/FWG Fußgönheim ins Rennen geht. Schimbeno ist sowohl als Fraktionsvorsitzender als auch als ehemaliger Beigeordneter kommunalpolitisch erfahren. Schubert (FWG) ist aktuell noch Ortsbürgermeister in Fußgönheim, kandidiert aber nicht mehr für eine weitere Amtszeit.

Das Ziel ist es laut einer Pressemitteilung, die drei Sitze im Verbandsgemeinderat zu verteidigen. „Das ist wichtig, um den Fraktionsstatus zu halten, denn Fraktionen haben weitreichende Kontrollrechte und können Einfluss auf die Tagesordnung des Gemeinderats und die Belange der drei Ortsgemeinden im Verbandsgemeinderat nehmen“, wird Schimbeno zitiert. Für Schubert sei es wichtig, dass „bei wichtigen Entscheidungen, welche die Ortsgemeinde Fußgönheim betreffen, auch die FWG Fußgönheim im Verbandsgemeinderat vertreten ist“.

Die Liste

Michael Schimbeno, Jochen Schubert, Konrad Reichert, Rudolf Renner, Joachim Schröder, Andreas Ritthaler, Markus Spies, Mathias Matejcek, Simon Boller, Stephen Drumm, Sigrid Reichert, Jürgen Kuß, Gerd Kreutz, Karin Ritthaler, Pascal Reichert, Walter Reuther, Gerhard Kern, Katrin Plumpe, Claudia Schimbeno, Alfred Jung, Joachim Armbruster, Markus Merk, Jochen Guhmann, Beate Spilker, Frank Kremberg, Hartmut Hoffmann, Gabriele Kremberg, Oliver Nagel-Schwab.