Zwei Spieler der deutschen Nationalmannschaft, die am Samstag bei den Olympischen Spielen in Paris, mit einem 3:2 gegen Japan starteten, gingen als Jugendliche durch die Hände von Gerrit Jann, der auch in der neuen Saison Oberligist TSV Speyer trainiert, wie er unserer Zeitung auf Anfrage mitteilte.

In Nordhalle gespielt

Jann leitete einst als Coach der Unter-16-Jährigen der TGM Mainz-Gonsenheim Tobias Krick und Tobias Brand an. Der Bingener Krick fungiert mittlerweile als Mittelblocker der Berlin Recycling Volleys in der Bundesliga. Brand, ein Mainzer, greift über außen bei PGE Projekt Warszawa in Polen an. Erstmals traten Jann/Krick/Brand bei der deutschen Meisterschaft der U16 in Erscheinung – in der Speyerer Nordhalle.

Jann berichtete nun, dass sie erst enttäuscht gewesen seien, erstmals qualifiziert, im nahen Speyer anzutreten. Doch Platz drei tröstete darüber hinweg.