13 ist für den Karnevalverein Uno mitnichten eine Unglückszahl. Nicht nur, dass er am 13. Februar um 13.33 Uhr pünktlich den Umzug startete. Nein, die Waldseer Karnevalisten stellten 13 von 46 Nummern des Fasnachtszugs.

Vorschriften, Tüv, Gutachten – all das hat sich auf Umzüge in der Region ausgewirkt. Nur wenige Vereine tun sich den Wagenbau noch an. Die meisten streichen die Segel und laufen lieber.