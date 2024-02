Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dieses Jahr haben Fasnachter im Speyerer Umland am Dienstag die Auswahl. Nicht nur in Waldsee, auch in Mechtersheim gibt es einen Umzug.

45 Zugnummern kündigt André Netter, Kopf des Umzugs- und Bühnenbauausschusses des KV Uno Waldsee, an – weniger als im vergangenen Jahr. „Das liegt daran, dass es damals nicht so viele