Ein 83-jähriger Fahrradfahrer hat am Freitagmorgen, 9.50 Uhr, beim Überqueren der Schauernheimer Straße ein herannahendes Auto übersehen. Die 53-jährige Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Wie schwer der Radler dabei verletzt wurde, konnte der Rettungsdienst noch nicht einschätzen, der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Zeugen möchten sich bei der Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.