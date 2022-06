Das Fahrrad war am Freitag gegen 10 Uhr nur kurzzeitig unverschlossen im Falkenweg in Dannstadt abgestellt, doch diesen Moment hat ein Dieb genutzt. Laut Polizei verschwand das dunkle Damenrad mit weißem Schutzblech, mitsamt dem am Rad hinterlassenen Fahrradhelm. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235 495-0 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de, zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Fahrräder auch bei kurzzeitiger Abwesenheit anzuschließen.