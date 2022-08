Ein Missverständnis führte am Donnerstag, 11. August, gegen 18.25 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Auto auf der Landesstraße 454 von Schifferstadt in Richtung Dannstadt-Schauernheim. Der 65-jährige Traktorfahrer wollte nach Angaben der Polizei nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen und setzte den Blinker. Die 65-jährige Autofahrerin hinter ihm deutete das Blinken so, dass sie den Traktor samt Anhänger überholen könne. Dabei war das Gespann aber schon dabei, abzubiegen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrer blieben unverletzt. Das Auto der Frau war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.500 Euro. Für die Unfallaufnahme war die L454 in beide Richtungen vollgesperrt.