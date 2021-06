Seit Kurzem stehen drei Elektro-Autos auf dem Rathausparkplatz in Dannstadt-Schauernheim für die Verwaltung bereit. „So setzen wir unseren Kurs in Richtung Klimaschutz konsequent fort“, sagt Bürgermeister Stefan Veth.

In den vergangenen Jahren habe die Verbandsgemeindeverwaltung immer wieder Projekte in Sachen Energieeinsparung, Umwelt- und Klimaschutz verfolgt, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. So werde beispielsweise das Rathaus über ein Blockheizkraftwerk geheizt, die Umstellung komplett auf Ökostrom sei beschlossene Sache und auch beim künftigen Rathausumbau sei die Photovoltaik-Anlage fester Bestandteil der Planung.

Nachdem mehrere Dienstfahrzeuge in die Jahre gekommen waren, stand der Umstieg auf E-Mobilität für Dannstadt-Schauernheims Verbandsbürgermeister Stefan Veth (CDU) außer Zweifel. Als der Verbandsgemeinderat grünes Licht gab, konnten dieses Frühjahr zwei Renault Zoe als reine Elektro-Autos und ein Renault Captur als Hybridfahrzeug (Elektro/Benzin) angeschafft werden. Für das Laden der neuen Dienstfahrzeuge wurden auf dem Rathausparkplatz zwei Wallboxen mit vier Lademöglichkeiten errichtet.

„Nach einer kurzen Einweisung stehen die Elektrofahrzeuge den Verwaltungsmitarbeitern zur Verfügung“, sagt Michael Kuntz vom Fachbereich Bauen und Infrastruktur. Die reinen E-Fahrzeuge würden vor allem für Kurzstrecken in der Umgebung genutzt. Mit einer Reichweite von deutlich mehr als 300 Kilometern seien laut Kuntz aber auch Dienstreisen beispielsweise zu Seminaren möglich. „Und im Zweifel haben wir ja dann immer noch unser Hybridfahrzeug zur Stelle.“