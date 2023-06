„Eine Begegnung der unangenehmen Art“ hat laut Polizeibericht eine 65-jährige Fahrradfahrerin aus Waldsee am Montag auf einem Radweg zwischen Schifferstadt und Waldsee gemacht. In Höhe einer Kapelle beobachtete sie einen Mann, der an seinem erigierten Glied manipulierte und dabei in ihre Richtung schaute. Der Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und groß sein sowie eine athletische Figur und vermutlich eine Glatze haben. Er trug lange, dunkle Kleidung, wahrscheinlich Arbeitskleidung. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.