Die Initiative „Pro Presbyterium“ lädt für Mittwoch, 29. April, 19.30 Uhr, zum Infoabend über den Transformationsprozess der evangelischen Landeskirche der Pfalz ein. Ort der Veranstaltung ist die Christuskirche Speyer-Nord, Am Anger 7. Unter dem Titel „Die Kirche im Dorf lassen. Unsere Kirchengemeinden müssen selbstständig bleiben“ soll dort über die Auswirkungen der geplanten Verfassungsänderungen der Evangelische Kirche der Pfalz auf die Kirchengemeinden in Dorf und Stadt diskutiert werden. Moderator ist Pfarrer i.R. Martin Henninger. In der Initiative „Pro Presbyterium“ haben sich viele haupt- und ehrenamtlich in der evangelischen Kirche tätige Mitglieder aus vielen Kirchengemeinden der Pfalz zusammengefunden, die wegen der absehbaren negativen Auswirkungen der geplanten Verfassungsänderung kritisch gegenüberstehen.

In ihrer bislang letzten Sitzung im November 2025 hat die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz den Entwurf einer neuen Kirchenverfassung auf den Weg gebracht, der die Struktur und Arbeitsweise der evangelischen Kirche radikal verändert. Alle Presbyterien und Bezirkssynoden sind aufgefordert, Stellungnahmen dazu und zu mehreren begleitenden Kirchengesetzen abzugeben.

Der Verfassungsentwurf sieht vor, den einzelnen protestantischen Kirchengemeinden den Status der Körperschaft des Öffentlichen Rechts zu entziehen sowie die Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse der Presbyterien stark zu reduzieren. Als Folge soll der gesamte Gebäude- und Grundbesitz sowie die finanziellen Rücklagen von den lokalen Kirchengemeinden an die neu zu bildenden vier Groß-Dekanate übergehen, zu denen die bisherigen 15 Dekanate der protestantischen Landeskirche zusammengelegt werden. Weiterhin sollen Pfarrerinnen und Pfarrer in sogenannten Regioteams arbeiten und nicht mehr einer Gemeinde zugeordnet und Mitglied des jeweiligen Presbyteriums sein.