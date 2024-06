Wahlsieger im Landkreis bei der Europawahl ist laut vorläufigem amtlichem Endergebnis die CDU, die trotz leichter Verluste (0,4 Prozent) auf 30,9 Prozent der Stimmen kommt. Die SPD erhielt 17,2 Prozent, ein Minus von drei Prozentpunkten. Der klare Verlierer der Europawahl im Kreis sind die Grünen, die nur noch auf neun Prozent kommen – ein Minus von 7,5 Prozentpunkten. Gewinner ist die AfD, die mit 16,9 Prozent das Ergebnis von vor fünf Jahren noch mal um 4,9 Prozentpunkte steigert. Die FDP kommt auf 6,2 (plus 0,1), die Linke auf 1,2 (minus 1,2), Freie Wähler auf 4,2 (plus 1,5) und BSW auf 4,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung für die Europawahl lag im Rhein-Pfalz-Kreis bei 71,1 Prozent und war damit um 2,2 Prozentpunkte besser als vor fünf Jahren. Vom Bestwert (82,7 Prozent) bei der ersten Europawahl 1979 war man aber immer noch ein gutes Stück entfernt. Der Anteil an Briefwählern betrug 54,1 Prozent und war damit um 6,9 Prozentpunkte höher als vor fünf Jahren.