Es ist ein Albtraum für die meisten Menschen: Fremde dringen in das eigene Haus oder die eigene Wohnung ein, durchwühlen private Sachen, stehlen Dinge von hohem materiellem oder – schlimmer noch – von besonderem ideellem Wert. Susanne Häberle-Pflanz aus Dudenhofen hat so etwas vor ein paar Tagen erlebt und gibt einen Einblick in ihr Seelenleben.

Es sei ein ganz normaler Freitag gewesen, berichtet Susanne Häberle-Pflanz. Mit ihrem Mann habe sie geplant gehabt, nach Kallstadt zum Abendessen zu fahren und dort – um sich dazu