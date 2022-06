Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb Hinter dem Münchhof in Dannstadt-Schauernheim ist es am Sonntagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Erntehelfern gekommen, die laut Polizei immer weiter hochkochte. Schließlich schlug ein 32-Jähriger seinem gleichaltrigen Arbeitskollegen mit der Faust ins Gesicht. Als die Polizei dazukam und den Sachverhalt aufklären wollte, zeigte sich der 32-Jährige sehr unkooperativ und wurde immer aggressiver, sodass ihm letztlich Handfesseln angelegt werden mussten. Ein 45-jähriger Arbeitskollege wollte ihm deshalb zu Hilfe kommen und versuchte ihn zu befreien. Durch den Einsatz von Pfefferspray konnten weitere Angriffe verhindert werden, heißt es in der Mitteilung der Beamten. Auf den Verursacher der Auseinandersetzung und seinen Helfer warten strafrechtliche Ermittlungen.