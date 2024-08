Zu einem großen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG ist es am Dienstagabend um 20.50 Uhr am Silbersee in Bobenheim-Roxheim gekommen. Laut Polizei hatten Zeugen gemeldet, dass sie an einer Boje eine Person bemerkt hätten. Kurz danach sei sie nicht mehr zu sehen gewesen. Deshalb suchten die Rettungskräfte zunächst das Ufer und den Seebereich ab. Später relativierten die Hinweisgeber ihre Aussage: Sie hätten eine zweite Person dort bemerkt und die beiden Personen seien in Richtung Ufer geschwommen, kurz davor hätten sie sie aus den Augen verloren. Wegen dieser neuen Erkenntnisse und fehlender Hinweise am Ufer wurde nicht weiter von einem Badeunfall ausgegangen und die Suche laut Polizei eingestellt.