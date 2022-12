Entweder ist es dem Besitzer erst sehr spät aufgefallen oder aber die Polizei wendet sich erst jetzt an die Öffentlichkeit: Bereits am Freitag vergangener Woche, 9. Dezember, haben Hühnerdiebe ihr Unwesen in Böhl-Iggelheim getrieben und aus einem umzäunten Garten Im Steigert elf Tiere entwendet. Die Polizei vermutet, dass die Diebe die Hühner in Müllsäcken wegschafften. Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei in Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.