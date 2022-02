Einbrecher sind am Wochenende durch Aufhebeln eines Fensters in ein Versicherungsbüro in der Speyerer Straße in Dudenhofen gelangt. Der Polizei zufolge entwendeten sie Bargeld in Höhe von rund 1000 Euro sowie einen hochwertigen Kugelschreiber. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gesucht. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06232 1370 zu melden.