Unbekannte Täter haben sich zwischen Mittwoch, 21. Dezember, und Montag, 26. Dezember, Zugang zu einem Vereinsheim in der Straße Im Grund in Mutterstadt verschafft. Laut Polizei wurden auf dem Gelände zunächst zwei Gartenhäuser aufgehebelt und zwei Schubkarren daraus entwendet. Danach brachen die Täter die Tür des Vereinsheims auf und beförderten einen Zigarettenautomaten mit einer der Schubkarren nach draußen, um ihn dort aufzubrechen. Aus dem Automaten entnahmen sie einen zweistelligen Betrag an Bargeld. Die Schubkarren ließen die Täter in der Nähe des Tatorts zurück. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.