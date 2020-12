In den Geräteschuppen des Radfahrvereins Dudenhofen ist im Zeitraum zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, eingebrochen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100 Euro. Hinweise per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.