Ein Wohnhaus im Nordring in Dannstadt-Schauernheim haben Einbrecher im Zeitraum von Sonntagnachmittag, 18. Dezember, bis Mittwochvormittag, 21. Dezember, heimgesucht. Laut Polizei durchwühlten die Täter Schränke. Ob Gegenstände entwendet wurden, sei derzeit noch nicht bekannt. Am Mittwoch wiederum haben Unbekannte zwischen 13.15 und 20.15 Uhr versucht, in ein Anwesen in der Ringstraße in Neuhofen einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch beim Aufhebeln einer Tür im rückwärtigen Bereich. Hinweise an die Polizei: Telefon 06235 495-0 oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.