Einbrüche in Wohnhäuser mit Schmuckdiebstählen meldet die Polizei aus Mutterstadt und Fußgönheim. Demnach sind zwischen dem 3. und 13. Oktober Unbekannte in ein Wohnhaus in der Frankenstraße in Mutterstadt eingedrungen und haben Schmuck in noch unbekanntem Wert gestohlen. In Fußgönheim haben Einbrecher am Donnerstag, 13. Oktober, zwischen 17.30 und 21.30 Uhr ein Einfamilienhaus im Eichenweg heimgesucht. Auch hier wurde Schmuck entwendet, laut Polizei liege der Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen entgegen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.