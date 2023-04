In der Nacht von Donnerstag auf Freitag rissen unbekannte Täter auf dem Gelände des Tennisvereins Waldsee die im Eingangsbereich befindliche Kamera ab. Anschließend drangen sie laut Polizei gewaltsam in das Vereinsheim ein und durchwühlten dieses. Dabei wurde eine Kasse der Jugendspieler entwendet. Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.