In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Ruchheimer Straße in Fußgönheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, öffneten und durchwühlten sie mehrere Schubladen, während der Hausbewohner schlief. Laut Polizeibericht wurde Bargeld im hohen dreistelligen Bereich gestohlen. Die Beamten ermitteln in dem Fall und suchen Zeugen des Vorfalls. Die werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237/934-1100 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.