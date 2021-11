In der Nacht auf Samstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Hinterweglein in Dudenhofen eingebrochen und haben Wertgegenstände gestohlen, die geschätzt rund 50.000 Euro wert sind. Laut Polizei haben sich die Täter durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zur Wohnung verschafft. Laut den Hausbesitzern handelt es sich bei dem Diebesgut teils um speziell angefertigte Unikate. Sie vermuten, dass Profis am Werk waren, weil weniger wertvoller Schmuck liegengelassen wurde. Eine Häufung von Einbrüchen gibt es laut Polizei in Dudenhofen momentan aber nicht. Zuletzt habe im Oktober ein Einbruch im Ort stattgefunden, davor im Sommer. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in Zusammenhang mit dem jüngsten Einbruch nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.