Der Karnevalverein Uno Waldsee will als einziger Verein im Speyerer Umland die Fasnachtskampagne 2021/22 komplett durchziehen. Das ergab eine RHEINPFALZ-Umfrage unter allen Karnevalvereinen in Speyer und den Umlandgemeinden. Uno-Präsident Klaus Krieg betonte, dass bei den Veranstaltungen jeweils die aktuell gültige Corona-Verordnung gelte. In die Kulturhalle, in der im Februar die Prunksitzungen stattfinden sollen, dürfe nur, wer geimpft oder genesen ist. Die anderen Fasnachtsvereine sind noch zurückhaltend. Manche klären noch, unter welchen Voraussetzungen närrisches Treiben möglich ist, bei anderen ist die Frage offen, wo sie überhaupt Schunkeln und Singen dürfen. Denn die Speyerer Stadthalle, die zuletzt als Impfzentrum genutzt wurde, wird derzeit renoviert. „Ob wir die Räumlichkeiten im Februar nutzen dürfen, ist offen“, sagt Eva Wöhlert, Präsidentin der Speyerer Karnevalgesellschaft. Die SKG und die Uno Waldsee sind auch die einzigen Vereine, die für die kommende Kampagne eine Prinzessin auserkoren haben. Ein Porträt über die Hoheiten lesen Sie hier.