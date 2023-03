Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die erste Bürgerstiftung in Deutschland wurde 1996 in Gütersloh gegründet. Heute hat bundesweit etwa die Hälfte der Bevölkerung als Stifter, Spender oder Antragsteller auf Unterstützung Zugang zu einer Bürgerstiftung. In Dudenhofen installierte sie im Mai 2008 der damalige Ortsbürgermeister Clemens Körner (CDU) mit dem Ziel, lokale Aktionen, Projekte, Veranstaltungen zu fördern. Grundstock war das Vermächtnis von Georg Nuss.

In seinem 1921 abgefassten Testament – er verstarb 1932 – vermachte der Dudenhofener Georg Nuss einen Acker der katholischen Kirche und das gesamte übrige