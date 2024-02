Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine runde Sache ist der Fußgönheimer Ostermarkt nur im übertragenen Sinne. Denn genau genommen sind die meisten der dort gezeigten Unikate oval. Vor allem Ostereier – ob echtes Ei oder aus Holz, Glas und Keramik – gibt es an den Wochenenden 17./18. und 24./25. Februar in der Schlossscheune zu bestaunen. Aber auch österliche Dekorationen und Floristik bieten die fast 60 Aussteller an.

Bereits zum 45. Mal lädt der Heimat- und Kulturkreis in Fußgönheim zu seinem Ostermarkt ein, bei dem die Besucher sich schon Wochen vor dem Fest im rustikalen Ambiente der