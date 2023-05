Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf den Tag genau vor 65 Jahren haben sich Karl und Marianne Dau das Ja-Wort gegeben – in Neukloster in Mecklenburg-Vorpommern. In einem Dorf nahe der kleinen Stadt, im heutigen Ortsteil Nevern, ist der Jubilar zur Welt gekommen und aufgewachsen. Seine Frau hatte es nach dem Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung aus ihrer Heimat Schlesien dorthin verschlagen.

Im Dorf und der Schule begegneten sich die beiden als Zehnjährige. „Wir waren sogar in derselben Klasse und wurden in derselben Kirche konfirmiert, in der wir später geheiratet haben“, erzählt