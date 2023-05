Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weitgehend unbekannt dürfte sein, dass ein nach Speyer gezogener Dudenhofener seine Wohnstadt in wesentlichen Teilen verändert hat. Franz Joseph Herbst gab der Westseite des nachmaligen Weltkulturerbes ein neues Aussehen und ließ 44 meist große Wohn- und Geschäftshäuser nach seinen Plänen errichten.

Franz Joseph Herbst wurde am 2. März 1806 in Dudenhofen geboren und im Februar 1875 im heutigen Alten Friedhof (Adenauerpark) in Speyer beigesetzt. Gewissermaßen Weltruhm