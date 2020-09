650 Quadratmeter misst die Verkaufsfläche der neuen Drogerie-Filiale von Rossmann in Fußgönheim. Sie will mit ihrem Sortiment in Breite wie Tiefe überzeugen, das mehr als klassische Drogerieartikel zu bieten hat. Am Samstag, 19. September, ist Eröffnung.

Dirk Roßmann bezeichnet sich selbst als den Erfinder des Drogeriemarkts, 1972 eröffnete er seine erste Filiale in Hannover. Inzwischen betreibt die Kette knapp 2200 Läden in ganz Deutschland – ab Samstag auch einen davon in Fußgönheim. Für die Menschen im Ort soll der neue Markt eine Bereicherung sein. Er befindet sich zwischen Ortsausgang und Autobahn, direkt neben dem Lebensmittel-Discounter, und komplettiert die Versorgung des täglichen Bedarfs.

Acht Mitarbeiter sind in der Verkaufsstelle beschäftigt, aktuell werden im Gebäude die letzten Vorbereitungen getroffen. Das Team um Filialleiter Andreas Fleig will den Kunden „ein schönes Einkaufserlebnis bieten“. Zum Eröffnungstag locken spezielle Angebote und Promotionsaktivitäten, etwa die „Zehn-Prozent-Eröffnungsaktion“.

Das Sortiment legt seine Schwerpunkte bei Haar- und Körperpflege, dekorativer Kosmetik, Parfüm, Babynahrung und -pflege, Hygieneprodukten sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln. Weitere Schwerpunkte: Bioprodukte, Wein, Tee, Wellness, Fitness, Bücher, Kleinelektrogeräte und Schmuck. Besonders in den Fokus rückt das Unternehmen seine Eigenmarken, die es seit 1997 auf den Markt gebracht hat. Heute führt Rossmann 28 eigene Marken mit rund 4600 Artikeln in allen Bereichen. Nach eigenen Angaben hat Rossmann 2019 einen Umsatz von 10 Milliarden Euro erwirtschaftet, sieben davon in Deutschland.

In Fußgönheim ebenfalls vertreten sein wird der Rossmann-Fotoservice. An speziellen Terminals besteht für Kunden die Möglichkeit, Fotos vor Ort vom Handy oder anderen Speichermedien zu überspielen und als Papierabzüge zu bestellen oder an den jeweiligen Stationen sofort auszudrucken.

