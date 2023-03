Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen eindeutigen Trend, was die Kriminalitätsentwicklung angeht, gibt es nicht im Speyerer Umland. Die Zahlen der Kriminalstatistik 2020 der Speyerer Polizei haben sich in den Dörfern in teils unterschiedliche Richtungen entwickelt.

In Dudenhofen ist die Fallzahl im Vergleich zu 2019 von 144 auf 188 gestiegen. Die Aufklärungsquote (AQ) beträgt 56,9 Prozent. Die Zunahme sei vor allem auf Drogendelikten zurückzuführen,